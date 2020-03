Cassano, il sindaco annuncia: "Primo caso anche qui"

CASSANO SPINOLA — «Purtroppo ho ricevuto segnalazione dalle autorità competenti in materia che anche sul nostro territorio abbiamo un caso di persona colpita dall’infezione». L’annuncio arriva da Cassano Spinola e le parole sono quelle del sindaco Alessandro Busseti.

Il primo cittadino, con un comunicato, ha spiegato che «il caso è strettamente monitorato dalle autorità sanitarie che hanno provveduto a dare all’interessato e ai sui famigliari le istruzioni e le regole di comportamento che devono essere tassativamente osservate. Le forze dell’ordine sono informate e vigileranno affinché la procedura prevista venga rispettata».

Busseti ci tiene a sottolineare che «la notizia non ci deve sorprendere e soprattutto non ci deve spaventare». «Dobbiamo seguire scrupolosamente le elementari regole previste: stare in casa quanto più possibile, evitare i contatti e mantenere la distanza minima di sicurezza dalle altre persone perché l’unico modo per sconfiggere questo virus è negargli altri contagi», conclude il sindaco di Cassano.