Coronavirus: a Serravalle tre persone in quarantena

SERRAVALLE SCRIVIA — Tre persone a Serravalle Scrivia sono in quarantena con sorveglianza attiva per il coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Carbone. È bene specificare che le persone in quarantena non sono necessariamente malate, ma hanno avuto un "contatto stretto" con soggetti positivi all'infezione Covid-19.

«Le autorità sanitarie hanno il diretto controllo e il monitoraggio delle situazioni specifiche. Non sono state comunicate da parte dell'autorità sanitaria misure particolari da attuare in paese», ha detto Carbone. «Non esiste alcun pericolo ma è importante attenersi alle regole – ha affermato il sindaco con una nota ufficiale – Sono consapevole dei sacrifici che ci vengono richiesti ma ognuno di noi deve fare la sua parte nel far proprie le misure che servono al contenimento del contagio. Rammento l'appello che invita le fasce di popolazione più fragile a ridurre al minimo le uscite».