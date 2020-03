Passeggiano per il paese, poi scappano: denunciati in due

SERRAVALLE SCRIVIA — Due denunce a Serravalle Scrivia per inosservanza del decreto sul coronavirus. Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 marzo, verso le 16.30, gli agenti della Polizia municipale al comando di Ezio Bassani hanno identificato due giovani extracomunitari che passeggiavano lungo la centralissima via Berthoud. I due uomini (M. O. M. di 25 anni residente a Serravalle Scrivia e B. I. di 24 anni residente a Ozzano Monferrato) stavano tranquillamente camminando lungo le strade dell’abitato, noncuranti delle stringenti disposizioni per contenere l’infezione del coronavirus.

Quando sono stati fermati dagli agenti, i due hanno anche tentato di sottrarsi al controllo, fuggendo e facendo uso di violenza fisica per liberarsi. Uno dei due è stato immobilizzato e fermato per essere accompagnato presso il Comando, mentre l’altro uomo, dopo essersi dato inizialmente alla fuga, si è presentato dopo poco tempo spontaneamente in caserma. I due sono stati denunciati a piede libero per diversi reati, dalla violazione alla legge sull’immigrazione al mancato rispetto del decreto anti coronavirus, alla resistenza a pubblico ufficiale e al rifiuto di generalità.

Gli agenti della polizia municipale hanno anche appurato che il 24enne, in totale spregio alle norme, era venuto da Ozzano semplicemente per trovare il suo amico, senza addurre giustificati motivi. Entrambi sono stati rimessi in libertà in attesa di giudizio.

«I controlli sul territorio continueranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione alle tabaccherie e ai parchi pubblici ove tuttora vengono segnalate pericolose aggregazioni di persone che vanno sempre evitate», spiegano dalla Polizia municipale di Serravalle Scrivia.