Ospedale in affanno. Cabella: "State a casa"

NOVI LIGURE — L’ospedale di Novi Ligure vive una situazione di «grave disagio» e in città ci sono casi sospetti e casi positivi in quarantena. Con un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco Gian Paolo Cabella ha cercato di fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus, ma senza dare alcuna informazione concreta. Non si conosce infatti il numero delle persone infette poste in quarantena né di quelle ricoverate al San Giacomo (che sono in aumento). Cabella ha invitato tutti a rimanere a casa per evitare la diffusione del contagio.