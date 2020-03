Pastore impiccato a un albero

PASTURANA - Un pastore di origine romena è stato trovato impiccato a un albero sul ciglio della strada provinciale che collega Novi Ligure a Francavilla Bisio: la tragedia si è verificata nel territorio del comune di Pasturana in prossimità delle cascine Montebello e Maddalena.

Ad attirare l’attenzione di un agricoltore che stava lavorando nei campi è stato un cane che puntava il suo sguardo fisso verso l’albero. Avvicinandosi, il contadino si è trovato di fronte un’immagine raccapricciante e, istintivamente si è avvicinato nel disperato tentativo di prestare soccorso all’uomo, ma l'animale non glielo ha permesso.

Per non perdere tempo prezioso, ha attivato i soccorsi e sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno dovuto richiedere la consulenza degli esperti del canile municipale di Novi Ligure per fermare il cane dal commovente tentativo di non far avvicinare nessuno al suo padrone.

I carabinieri, ancora sul luogo della tragedia, stanno effettuando i rilievi e sentendo testimonianze per ricostruire la tragica vicenda e capire quali possano essere i motivi per cui il pastore di origine rumena che aveva un gregge di pecore nella campagna novese ha messo in atto il tragico gesto.