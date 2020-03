“Come cambia la nostra vita”: on line il questionario Federconsumatori

PROVINCIA - Federconsumatori ha deciso di avviare una riflessione sulla situazione che stiamo vivendo e sulla capacità di affrontare le emergenze. Coronavirus, come cambia la nostra vita è il titolo della ricerca avviata, con il supporto dell'Istituto di ricerca Ires Emilia Romagna, per studiare in che modo la pandemia in corso sta incidendo sulla vita delle persone, in termini di comportamenti, atteggiamenti, di scale valoriali e di giudizio su quanto sta accadendo, dedicando una parte importante al tema della sanità digitale.

Il questionario, disponibile solo on line, è rigorosamente in forma anonima potrà essere compilato dal sito www.federconsumatori.it e sulla pagina Facebook Federconsumatori.

“Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire a questa ricerca: rispondere al questionario è un modo di riflettere e dare vita a una approfondita analisi che si rivelerà preziosa, tra qualche mese, per elaborare quanto è accaduto, traendone spunti e indicazioni utili per il futuro” dicono da Federconsumatori.