Scienziati e tecnici in video conferenza al Ciampini Boccardo

NOVI LIGURE — Un’iniziativa per mantenere viva la divulgazione scientifica anche in questo momento difficile: è “Spazio alla conoscenza”, organizzata dall’istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure. «Grazie a strumenti come G-suite e aule virtuali del registro elettronico nel nostro istituto è stata consolidata in maniera diffusa la didattica a distanza», dice il docente Corrado Campisi. «Per sostenere gli allievi è stato richiesto a personalità del mondo scientifico e spaziale di incontrare i nostri studenti tramite Google Meet e di avviare un dialogo e un'interazione che offrisse la possibilità di approfondire temi scientifici e tecnologici, porre domande e coltivare passioni e interesse».

Da questa idea è nato “Spazio alla Conoscenza 2.0” che si svolgerà al pomeriggio una volta o due a settimana. «Abbiamo ricevuto grande disponibilità da parte di molti italiani che lavorano in agenzie spaziali straniere. Dal centro Jpl di Pasadena al Mit di Boston, dal Nasa Goddard Space Flight Center di Greenbelt all’Agenzia spaziale europea, ad aziende italiane come la Altec di Torino», spiega Campisi.

Oggi, giovedì 26 marzo, primo appuntamento con la giornalista scientifica e astrofisica Letizia Davoli, che sarà in collegamento multimediale con gli alunni. E non solo: tramite il canale Youtube della scuola tutti infatti potranno assistere alla conferenza, in programma alle 17.00.

Gli incontri successivi vedranno come protagonisti Liliana Ravagnolo, Luigi Bussolino, Giuseppe Cataldo, Paola Rivaro, Paolo Bellutta, Paolo Navone, Valentina Sumini, Tommaso Ghidini e Giorgia Pontetti.