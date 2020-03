Coronavirus, un esame del sangue per individuarlo velocemente

NOVI LIGURE — Sono 24 le persone residenti a Novi Ligure e positive al coronavirus: il dato emerge dall’ultimo bollettino diffuso ieri dal Comune. Gli abitanti sottoposti alla misura della quarantena precauzionale presso il proprio alloggio sono invece 82.

Una novità importante potrebbe arrivare presto dal Laboratorio analisi dell’ospedale cittadino. L'amministrazione comunale fa sapere infatti che «il reparto intende attivare un sistema per eseguire un esame del sangue che, in pochi minuti, evidenzia se la persona ha sviluppato gli anticorpi per il Covid-19». In questo modo potrebbero venire eseguiti tamponi rinofaringei in maniera più mirata e rapida.

Per avviare questo sistema di screening però servono fondi: è stata quindi avviata una raccolta per trovare le risorse necessarie. I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente della Croce Rossa di Novi (Iban IT36J 03111 48420 00000000 1057) indicando quale causale: “Raccolta fondi per laboratorio ospedale San Giacomo”.

Si ricorda che il decreto “Cura Italia” prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. In particolare la norma concede una detrazione del 30 per cento, fino a 30 mila euro, per i soggetti privati. Per gli imprenditori, invece, è prevista l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa.