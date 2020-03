L'annuncio del sindaco: "Guarito il primo dei nostri malati"

FRESONARA — È già stato dimesso il primo abitante di Fresonara risultato positivo al coronavirus. Ne ha dato notizia oggi il sindaco Paola Penovi. «Il primo dei nostri concittadini a essersi ammalato è anche il primo a essere guarito. Oggi torna a casa dall’ospedale. Siamo vicini a chi combatte ancora con il virus con un po’ più di ottimismo», ha detto il sindaco.

Tra gli abitanti di Fresonara attualmente ci sono un positivo (ricoverato in ospedale), due positivi in isolamento presso il proprio domicilio e un soggetto in isolamento cautelativo ma non positivo.

Gli uffici comunali sono contattabili telefonicamente al mattino dalle 9 alle 12, allo 0143 480166.