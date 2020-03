Lotta allo spreco e alla povertà: parte Negozio Amico

NOVI LIGURE — Parte a Novi Ligure l’iniziativa “Negozio Amico, non si spreca ma si aiuta” per venire incontro ai cittadini in difficoltà. Basandosi su un elenco di attività che comunicheranno la loro adesione, le famiglie novesi in situazione di bisogno potranno reperire gratuitamente prodotti alimentari in scadenza o freschi di giornata quali latte, pane, frutta, verdura e così via, offerti direttamente dai gestori. L’iniziativa inoltre servirà a ridurre lo spreco alimentare.

«In questo momento molte famiglie si sono ritrovate a dover affrontare difficoltà conseguenti all’emergenza Coronavirus – spiega l’assessore al Commercio Giuseppe Dolcino – Tra queste la mancanza di liquidità improvvisa, dovuta alla chiusura per quarantena di determinate realtà, che ha costretto una buona fetta della popolazione a non potersi garantire nemmeno di fare la spesa».

«Ci appelliamo al buon senso dei cittadini affinché non approfittino dell’iniziativa, rivolta solo ed esclusivamente a persone in seria difficoltà», conclude Dolcino.

I gestori (negozi alimentari, ristoranti, supermercati, aziende) che intendono aderire ed essere inseriti nella lista devono scrivere una email a commercio@comune.noviligure.al.it e fornire i propri dati così come l’orario di consegna dei prodotti, o, se è previsto, un servizio a domicilio. La consegna dei prodotti deve essere svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità degli operatori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste.