Buoni spesa: ecco chi può chiederli e come averli

NOVI LIGURE — Per i cittadini di Novi Ligure da oggi è possibile richiedere l’erogazione dei buoni spesa finanziati con quasi 150 mila euro dal governo. I buoni potranno essere spesi per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati (l’elenco completo qui).

Per richiedere i buoni spesa bisogna telefonare ai numeri 0143 334311 o 0143 334315, oppure scrivere agli indirizzi mail segreteria@cspnovi.it o affarigenerali@cspnovi.it. Gli operatori del Csp, il consorzio dei servizi sociali, compileranno una autocertificazione e quantificheranno la somma da erogare. I buoni verranno consegnati direttamente a domicilio una volta a settimana dagli operatori; in questa occasione verrà anche firmata l’autocertificazione compilata (non c’è da stampare nulla).

Il Csp valuterà i requisiti e calcolerà il valore del buono spesa. L’importo del contributo settimanale erogabile di partenza sarà di 40 euro 10 euro a membro del nucleo familiare. Il buono spesa sarà settimanale e sarà ripetibile solo se persisterà la situazione di bisogno e, comunque, fino ad esaurimento dei fondi destinati.

I beneficiari saranno prioritariamente individuati tra quelli che non godono di altri sostegni pubblici (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione o altre forme di sostegno previste a livello regionale o comunale). Possono fare domanda i cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus (ad esempio: interruzione attività lavorativa, chiusura attività commerciale). Le autocertificazioni saranno oggetto di verifiche con la collaborazione della Finanza.