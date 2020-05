Clima: missione tra i ghiacci con Paola Rivaro

ALESSANDRIA - Si parlerà di cambiamenti climatici al Caffè Scienza con la professoressa Paola Francesca Rivaro. L’appuntamento è per lunedì 4 maggio alle 17,30 per l’incontro Missione tra i ghiacci: la prima campagna oceanografica in Antartide della nave da ricerca ‘Laura Bassi‘ in diretta su Facebook (www.facebook.com/culturaesviluppo), live su YouTube (www.youtube.com/c/associazioneculturaesviluppo).

Paola Rivaro è professore associato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Genova. Dal 1994 è coinvolta nel Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e, ad oggi, ha preso parte a 9 spedizioni nel Mare di Ross. Nella XXXV Spedizione PNRA ha svolto il ruolo di coordinatore scientifico.

La professoressa Rivaro presenterà le principali attività scientifiche svoltesi tra gennaio e febbraio 2020 a bordo della nave ‘Laura Bassi’, acquistata dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste nel maggio 2019 grazie ad un finanziamento del Miur, prima nave da ricerca oceanografica italiana rompighiaccio.

La relatrice si occupa dello studio dei processi di ventilazione e di acidificazione nel Mare di Ross in relazione al cambiamento climatico. L’attività scientifica è documentata da oltre 60 pubblicazioni in riviste internazionali, 8 capitoli in volumi e da oltre 90 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. Nel 2003 le è stato assegnato dal PNRA e dall’Accademia Nazionale dei Lincei il premio di ricerca Felice Ippolito per il settore Scienze del Mare e nel 2019 il premio speciale del comitato organizzatore del Premio Luisa Minazzi “Ambientalista dell’anno 2019” e della redazione de La Stampa.