Fase 2, ecco il nuovo modulo per tutti gli spostamenti

ALESSANDRIA - Ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione degli spostamenti che si dovrà utilizzare a partire da oggi, primo giorno della cosiddetta Fase 2. Le ragioni che consentono di muoversi sono comprovati motivi di lavoro (per i quali basterà esibire il tesserino del lavoro o una lettera dell’azienda), di salute, di necessità e per andare a visitare congiunti.

ECCO IL MODULO DA SCARICARE