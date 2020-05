Mascherine, domani al via una nuova distribuzione

NOVI LIGURE — Da domani a Novi Ligure partirà una nuova distribuzione gratuita di mascherine, grazie alla generosa donazione della ditta Noviplast di proprietà della famiglia Sterpi e al lavoro dei volontari.

Ogni nucleo familiare riceverà una coppia di mascherine. La consegna avverrà tramite la cassetta delle lettere di ogni abitazione e sarà effettuata dal gruppo comunale di Protezione Civile, dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dalla Croce Rossa di Novi e dal gruppo novese degli Alpini.

Il personale incaricato della distribuzione sarà in divisa e non è autorizzato, per nessun motivo, a richiedere l’accesso all’interno di abitazioni e neppure a richiedere qualsiasi altra cosa o condizione.