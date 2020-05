Overall pedala in sicurezza

PASTURANA - Allenamenti individuali, ancora distanti, ma sempre uniti. Ancora di più, con le speciali mascherine che Overall Tre Colli ha mandato a tutti i suoi corridori, "da indossare quando si scende dalla bicicletta - spiega il team manager Massimo Subbrero - anche solo per una breve pausa".

Ci ha pensato il presidente Salvatore Scafuri, con la sua azienda Area Stampa - Airone: atleti, tecnici e dirigenti sono stati dotati di dispositivi, con il logo di Overall. "Anche questo è un modo per sentirci squadra, che pedala in sicurezza".