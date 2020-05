Pernigotti, la sede va a Milano e le quote in Lussemburgo

NOVI LIGURE — L’emergenza provocata dal coronavirus ha fatto passare in secondo piano altre situazioni di crisi, come quella della Pernigotti di Novi Ligure. L’azienda dolciaria novese in questi giorni ha cambiato sede legale e assetto: lo riferisce l’agenzia di stampa Radiocor. La Pernigotti ha trasferito la sede legale a Milano e i fratelli Toksoz hanno conferito il controllo dell’azienda a una società lussemburghese, la Sagra (la holding di riferimento della famiglia turca). Quanto alle cariche sociali, Ahmet Toksoz, uno dei due fratelli proprietari del marchio, è diventato presidente e ha assunto il controllo dell’azienda.

