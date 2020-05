Maxi sequestro di mascherine in un magazzino di Novi Ligure

NOVI LIGURE - È in corso una grossa operazione della Guardia di Finanza che è già approdata al sequestro di un ingente quantitativo di mascherine per la protezione del contagio dal Covid 19. La maggior parte dei dispositivi di protezione individuale sarebbe accatastata in un magazzino di Novi Ligure, già posto sotto sequestro dalle fiamme gialle.

Sull’indagine c’è riserbo assoluto alla Compagnia di Novi della Guardia di Finanza, comandata dal capitano Giovanni Colangelo, il quale si è limitato a confermare l'operazione condotta con i colleghi di altre strutture delle Fiamme Gialle e coordinata dall’autorità giudiziaria, ma senza fornire particolari.

L’indagine potrebbe essere stata innescata dalle difficoltà di reperire le mascherine che si sono avute nelle ultime settimane in Italia ma, vista l’evoluzione, dovrebbe essere stata avviata ancor prima delle ultime polemiche.