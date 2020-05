Serravalle, domani al via i test sierologici sui volontari

SERRAVALLE SCRIVIA — Prenderanno il via domani i test sierologici sulla popolazione di Serravalle Scrivia. Le analisi saranno effettuate a cura del laboratorio Santa Maria di Novi Ligure e saranno svolte su base volontaria. Domani toccherà a un primo nucleo di 20 persone che si sono iscritte presso l’ufficio Servizi sociali. I test si svolgeranno nella sede dell’ex circolo Arci nel parco comunale di villa Caffarena, dove le persone potranno attendere il loro turno mantenendo il necessario distanziamento.

Chi non l’avesse ancora fatto potrà richiedere il test sierologico per sé e per i propri famigliari entro il 17 maggio, segnalando i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale, numero di telefono o cellulare), il nome e il recapito telefonico del medico di famiglia, l’autorizzazione al Comune e al laboratorio del dottor Walter Quaglia per il trattamento dei dati personali. Il costo è di 46,80 euro pro capite.

I referti saranno consegnati al dottor Luigi Traverso che provvederà a darne informazione al medico di famiglia di ciascuna persona. Dal Comune precisano che «l’affidabilità dei test sierologici è discussa e che la presunta presenza di anticorpi non garantisce l’immunità e non autorizza la deroga ai comportamenti virtuosi di contenimento dell’infezione».