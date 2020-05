Ingressi limitati e mascherine: così riapre il Museo dei Campionissimi

NOVI LIGURE — Anche il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure torna gradualmente alla normalità. Da oggi, venerdì 22 maggio, le sale espositive riapriranno i battenti nei consueti giorni e orari di apertura: venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Per rispettare le linee guida previste dalla Regione Piemonte, al momento sarà ammesso un numero massimo di 50 visitatori e saranno garantite le visite guidate per un massimo di 10 visitatori. Per le visite guidate è necessario richiedere la prenotazione telefonando al numero 0143 772266 o inviando email all’indirizzo museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it o, ancora, tramite il sito internet www.museodeicampionissimi.it.

Prima dell’accesso i visitatori saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea e dovranno indossare la mascherina. All’ingresso e all’uscita sarà disponibile gel igienizzante per le mani.