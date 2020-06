La 'Milano - Sanremo' cambia ancora: 8 agosto

MILANO - Almeno la successione delle stagioni è stata ripristinata: la classicissima di primavera torna a precedere quella d'autunno, anche se si correrà in estate. Nella riunione dell'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) la Milano - Sanremo è stata riportata alla prima data in cui era stata collocata nel calendario internazionale, sabato 8 agosto, mentre il Giro di Lombardia slitta a Ferragosto. Collocazione che, invece, aveva fatto andare su tutte le furie il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

In due giorni, da mercoledì a oggi, tentativi di mediazione, che hanno sortito effetto: si sacrifica il Lombardia e la corsa vinta sei volte da Costante Girardengo concluderà la prima settimana di competizioni in Italia, senza subire sovrapposizioni, come invece sarà per il Giro d'Italia.

La Sanremo sarà trasmessa da Rai ed Eurosport. Possibile che l'orario di partenza sia posticipato: Rcs chiederà all'Uci di poter prevedere l'arrivo alle 19. Sul protocollo in gara sarà determinante, invece, la riunione al Ministero degli Interni, il 19 giugno.