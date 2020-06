Monte Tobbio, al via i lavori di sistemazione dei sentieri

BOSIO — Partiranno a breve i lavori di sistemazione dei sentieri che salgono al monte Tobbio, che in provincia rappresenta una delle mete preferite per escursioni e trekking. L’ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ha incaricato una ditta che svolgerà lavori di manutenzione con opere di ingegneria naturalistica di alcuni tratti dei due sentieri che dal valico Eremiti conducono alla cima del monte (il sentiero Cai n. 401 e il 401a, la cosiddetta “diretta”).

«Le lavorazioni richieste sono volte a garantire la sicurezza degli escursionisti migliorando il fondo del sentiero e contenendo le aree di dissesto», dicono dall’ente.

La partenza presso il valico Eremiti è comune ai due itinerari e presenta un problema di regimazione delle acque meteoriche, che hanno causato un significativo dilavamento della prima porzione del tracciato. Su questo tratto l’intervento è volto a riportare la percorribilità nella migliore delle condizioni, isolando con due staccionate la porzione eccessivamente dilavata, favorendo l’utilizzo del tracciato alternativo e realizzando una traversa tagliacqua in paleria di castagno. Nella medesima area, presso la cappelletta, è previsto il posizionamento di 2 panchine in legname di castagno.

Inoltre si provvederà alla sostituzione di 5 pali segnavia e al posizionamento di nuove frecce indicatrici riportanti i segnavia Cai. Per quanto riguarda il sentiero 401, in corrispondenza di un tratto in trincea verrà effettuata la sistemazione e la regolarizzazione del fondo, con realizzazione di tagliacque in pietra e di “gradini” in pietra.

I lavori serviranno anche a riaprire il sentiero 401a, attualmente interdetto al passaggio. Sarà ripristinato il tratto di sentiero in frana, mediante taglio dei pini schiantati o inclinati, sistemazione e regolarizzazione del fondo e realizzazione di brevi palizzate e cordolatura con recupero legname e pietre.