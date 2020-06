Viale Rimembranza, anziano investito alla rotonda

NOVI LIGURE — Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Novi Ligure, alla rotonda tra viale della Rimembranza e via Mazzini. Intorno alle 18 di oggi, martedì 23 giugno, un anziano che stava attraversando la strada è stato urtato da una Alfa Romeo Giulietta che transitiva nel viale in direzione dello stadio.

L'anziano è stato soccorso dell'ambulanza del 118, le sue condizioni non sono gravi. I rilievi sono affidati ai carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato per circa mezz'ora per permettere i soccorsi.