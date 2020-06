Aido, una messa per ringraziare donatori e personale sanitario

NOVI LIGURE — La tradizionale Messa del Donatore dell’Aido di Novi Ligure verrà celebrata domenica 28 giugno alle 11.00 da don Giuseppe Turrici presso il campo sportivo della parrocchia del Sacro Cuore, opportunamente allestito nel rispetto delle norme previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Saranno ricordate le migliaia di persone che, con il loro dono, hanno ridato una nuova vita a chi da anni era in lista di attesa per un trapianto di organi.

«Sentimento di gratitudine è rivolto anche a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che con dedizione, si impegnano e concorrono, oltre il loro dovere, al successo del trapianto, così come stanno dimostrando durante il periodo di emergenza sanitaria che ha durante colpito il nostro paese. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini, alle associazioni di volontariato, d’arma e confraternite che si ringraziano per la presenza con il loro labaro», dicono dal gruppo Frederick dell'Aido, presieduto da Isabella Sommo.