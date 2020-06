La Novese retrocede in serie C

NOVI LIGURE - Non è bastata la decisione della Figc, oggi, di allargare la serie B femminile a 14 squadre, già dalla prossima stagione: Napoli e San Marino promosse in A, Novese e Perugia sono retrocesse in C, da cui salgono le vincenti dei quattro gironi.

E' durata solo un anno la permanenza della formazione biancoceleste nella cadetteria: dopo una buona partenza, una flessione e nessun punto conquistato dopo il cambio in panchina.

Ora la società, che aveva una collaborazione con l'Alessandria Calcio, dovrà decidere il suo futuro: il presidente, Davide Saccone, concluderà il suo mandato il 30 giugno, la nuova dirigenza valuterà le strategie, per prima squadra e settore giovanile.