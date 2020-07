Treni, due week end di lavori sulla linea per Genova

NOVI LIGURE — Nei prossimi weekend sono in programma diverse modifiche alla circolazione ferroviaria lungo la linea tra Novi Ligure, Arquata Scrivia e Genova. Sono infatti in corso lavori di potenziamento nel tratto tra Genova e Ronco (via Mignanego).

L’11-12 e il 18-19 luglio saranno cancellati 9 treni regionali Arquata-Genova, 7 treni regionali Genova-Arquata e 2 treni regionali Genova-Novi. In sostituzione, alcuni treni, che normalmente viaggiano solo nei giorni lavorativi, saranno previsti anche nel weekend.

Inoltre, tra il 10 e il 13 e di nuovo dal 17 al 20 luglio (dalle 23.00 del venerdì alle 4.00 del lunedì), i treni regionali delle linee Genova-Torino e Ventimiglia-Genova-Milano, viaggeranno con una nuova numerazione percorrendo la via alternativa (via Busalla): effettueranno tutte le fermate normalmente previste ma potranno subire variazioni d’orario. I treni regionali della linea che da Genova va a Piacenza, Ravenna e Rimini avranno invece origine/termine corsa ad Arquata o a Ronco.