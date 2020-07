La bellezza del Collegio San Giorgio racchiusa in un libro

NOVI LIGURE — Nel 2012, sei anni dopo la chiusura del Collegio San Giorgio di Novi Ligure, è stata allestita presso il foyer del Teatro Marenco una mostra fotografica che ha offerto al pubblico le belle immagini con le quali Elisabetta Goggi ha ritratto alcuni spazi interni dell’istituto scolastico. L'iniziativa è stata curata dall'associazione degli ex alunni.

Quelle foto sono state raccolte in un libro che, oggi, viene riproposto all’attenzione ed è disponibile all’acquisto da parte di quanti vogliano conservare un tangibile ricordo dell’illustre edificio che ha ospitato il Collegio San Giorgio. Immagini immobili per muovere le idee, per invitare alla contemplazione ed alla riflessione.

«La fotografia, la musica, unitamente ad ogni forme espressive di natura artistica, si sono rivelate indispensabili: ci soccorrono, soprattutto in frangenti non facili come quelli che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, temprando il nostro spirito. Fotografia e musica, dunque, tra le protagoniste della ripartenza dopo il lungo lockdown, latrici di un messaggio benaugurante», dice il presidente dell'associazione degli ex alunni del San Giorgio, Roberto Barattini.

Il libro con la raccolta fotografica è disponibile, per tutto il mese di luglio, presso La Bottega del Vicolo, DD Store, Galleria Pagetto, Centro Ottico Bianchi, Repetto dal 1871, St. George Birreria e Agenzia Zurich Italia.