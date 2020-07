"Terra rossa", il Gavi docg scelto per la regina Elisabetta

TASSAROLO — La produzione di Gavi Docg nel territorio del novese sta ottenendo, anno dopo anno, sempre più consensi in Italia e all’estero. Fra le tante aziende del territorio si scoprono anche vere e proprie “perle” come l’azienda vitivinicola La Zerba di Tassarolo, dove “deus ex machina” è Andrea Mascherini che, con passione e competenza, ha portato il suo vino fra i prodotti selezionati nel mega store londinese, punto di riferimento per gli acquisti della Regina Elisabetta.

“Terra rossa”, così è stato denominato il Gavi docg de La Zerba che trova posto al Fortnum and Mason, il grande magazzino di Piccadilly ospitato in un palazzo vittoriano del 1707, che serve i reali di Inghilterra per la regalistica di Natale. «Abbiamo un agente inglese, un importatore di riferimento – spiega Mascherini – È un master of wine che ha scelto il nostro vino e lo ha consigliato all’addetto agli acquisti del Fortnum and Mason».

Andrea Mascherini ha iniziato ad occuparsi delle viti de La Zerba da giovanissimo, poi l’attività vera e propria è partita nel 1990 «Il “Terra rossa”è nato nel 1991, le sue particolari caratteristiche permettono anche l’invecchiamento di dieci anni», conclude Mascherini.