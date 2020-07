I gas della discarica diventano Bio-Gnl per i camion

NOVI LIGURE — Entrerà in funzione a settembre l’impianto che trasformerà il biogas della discarica di Novi Ligure in Gnl, gas liquefatto per autotrazione. I lavori di installazione saranno completati a fine luglio e c’è già un accordo con la società Sogedi dei Fratelli Ratti per la commercializzazione del Gnl, che sarà utilizzato come carburante per i camion. Il progetto è stato promosso da Srt, l’azienda pubblica che gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti di Novi e Tortona, e da Ecospray Technologies di Alzano Scrivia, società leader nel trattamento dei gas e parte del Gruppo Carnival.

Si tratta di un impianto dimostrativo, uno dei primi del genere sul territorio nazionale e il primo che si avvale di una tecnologia brevettata per la captazione del biogas prodotto dalle discariche in fase di coltivazione e gestione, la sua purificazione e la successiva liquefazione per l’utilizzo come carburante da autotrazione.

«Intercettare il biogas prodotto dalle discariche è una pratica fondamentale per rispettare l’ambiente – afferma Alberto Mallarino, presidente di Srt – Il biogas è un gas serra caratterizzato da un elevato potere climalterante (circa 30 volte quello dell’anidride carbonica) che non deve essere immesso nell’atmosfera e se correttamente captato e gestito negli impianti di discarica può diventare un importante fonte di produzione di energia pulita».

Spiegano dalla Ecospray Technologies: «Con questo impianto non produciamo solo biometano ma Bio-Gnl cioè biometano liquefatto, pronto per essere utilizzato come carburante anche per il trasporto pesante», dice il manager Giorgio Copelli ricordando che «il Gnl permette una riduzione del 99 per cento del Pm10 (particolato) e del 20-30 per cento sulle emissione di Co2».

La società Sogedi dei Fratelli Ratti ha aderito al progetto e commercializzerà al pubblico il biometano liquido nelle proprie stazioni di servizio di Novi e Tortona.