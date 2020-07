Alessandria: spintona e ingiuria gli agenti della Polfer. Denunciato

ALESSANDRIA - Gli Agenti della Polfer hanno denunciato un cittadino di nazionalità bulgara per resistenza a Pubblico Ufficiale e vilipendio. In particolare, durante un intervento richiesto dal capotreno alla Sala Operativa Compartimentale, l’uomo si è scagliato contro gli operatori, spintonandoli ed oltraggiandoli con frasi offensive. Il predetto, inoltre, è stato anche sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.

Per quanto riguarda il Posto Polfer di Novi Ligure, un cittadino di originalità nigeriana è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Durante un controllo nel piazzale antistante la stazione del Comune, infatti, gli Agenti hanno sorpreso l’uomo mentre armeggiava nei pressi di una ringhiera nella quale era legata una bicicletta. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli operatori, il soggetto non ha fornito valide giustificazioni in merito alla sua presenza e, per tale ragione,è stato dunque accompagnato presso gli Uffici di Polizia per ulteriori accertamenti,dai quali sono emersi specifici precedenti a suo carico. Inoltre, da controllo dello zaino in suo possesso,gli Agenti hanno rinvenuto un cutter con lama tagliente.