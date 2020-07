Atletica Novese annulla anche la mezza maratona

NOVI LIGURE - Grande rammarico, ma scelte obbligate: l'Atletica Novese annulla altre tre competizioni programmate nelle prossime settimane, dando appuntamento al 2021.

Non si disputeranno l'8° Giro de Calanchi nelle terre di Fausto e Serse Coppi, a Castellania, programmato per il 23 agosto, stessa sorte per il 18° 5000 in due - Memorial Tiziana Illari, gara regionale dell'8 settembre, e anche per la 35a Mezza Maratona d'autunno, manifestazione nazionale Fidal bronze, del 18 ottobre.

Situazione sanitaria permettendo, l'Atletica Novese proverà ad allestire due eventi: una prova in pista sulla distanza del miglio e una su strada, a cronometro, individuale, sul percorso della corsa di contorno della Mezza. Date e programmi ancora da definire.