Coronavirus: in provincia oggi 5 nuovi positivi e 1 guarito. Nessun decesso in Piemonte

ALESSANDRIA - Cinque nuovi contagi, nessun decesso e 1 guarito: questo l'aggiornamento dell'emergenza coronavirus in provincia secondo l'Unità di crisi regionale.

Zero vittime in Piemonte nelle ultime ventiquattr'ore, per cui il totale rimane di 4.128 deceduti risultati positivi al virus: 679 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 372 Novara, 1821 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti qui.

Sono invece 31.646 i positivi (+10 rispetto a ieri, di cui 7 asintomatici. Dei 10 casi, 4 screening, 6 contatti di caso. I casi importati sono 1 su 10): 4104 Alessandria, 1885 Asti, 1056 Biella, 2926 Cuneo, 2811 Novara, 15.982 Torino, 1351 Vercelli, 1152 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 269 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 110 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 124 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 661. I tamponi diagnostici finora processati sono 496.601, di cui 272.689 risultati negativi.

Infine, i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.077 (+25 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3198 (+1) Alessandria, 1575 (+0) Asti, 843 (+0) Biella, 2439 (+3) Cuneo, 2352 (+2) Novara, 13.442 (+13) Torino, 1098 (+4) Vercelli, 962 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 168 (+1) provenienti da altre regioni.

Altri 651 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.