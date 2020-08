Organi storici, Viccardi apre la stagione concertistica

ARQUATA SCRIVIA — Sarà l’organista di fama internazionale Enrico Viccardi a inaugurare domani, giovedì 13 agosto nella chiesa parrocchiale di Arquata Scrivia, la 41esima Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria.

Il concerto prenderà il via alle 21.30 e il programma alterna brani di origine iberica e italiana senza trascurare il 250esimo anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven. I pezzi sono stati sapientemente selezionati per esaltare le caratteristiche dell’organo di Arquata, costruito nel 1875 dalla ditta Locatelli che si colloca nel solco della scuola dei celebri Serassi. Lo strumento ha recentemente subito un corposo intervento di manutenzione straordinaria da parte della ditta Piccinelli di Ponteranica (Bergamo), la stessa che ne curò il restauro filologico nello scorso secolo.

Pure l’attività artistica di Enrico Viccardi è veramente ragguardevole. Si è diplomato con il massimo dei voti in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Piacenza. Ha seguìto quindi numerosi corsi di perfezionamento, in particolare all’Accademia di Pistoia. L’attività concertistica lo ha portato a suonare per rassegne prestigiose in Italia e all’estero. Ha collaborato anche con prestigiosi complessi e ha registrato diversi cd (ha intrapreso ad esempio il progetto dell’incisione degli Opera Omnia organistici di J. S. Bach su strumenti italiani antichi e moderni). È docente di Organo alla Scuola diocesana di musica sacra di Cremona ed è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Parma.

La rassegna è organizzata dagli Amici dell’Organo con il contributo delle Fondazioni Crt, Cral, Social, della Regione Piemonte e di Amag.