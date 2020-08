Overall sfiora il podio in Toscana

GAMBASSI - La prestazione di sabato al Trofeo Mazzetti d'Altavilla aveva deluso il team. Ai corridori di Overall Tre Colli è arrivata una richiesta, esplicita, di reazione, che nn si è fatta attendere, già oggi, al Gran Premio Chianti Val d'Elsa, gara per Elite e Under 23.

In una competizione senza un metro di pianura, come sono tutte quelle in Toscana, il neozelandese Bidwell sfiora il podio e chiude al 5° posto, confermando una condizione che cresce, anche se è arrivato in Italia da un paio di settimane. In evidenza anche Facchini, sempre nel vivo della gara.

Overall è pronta a viaggiare ancora: gli appuntamenti non sono molti per i Dilettanti, domenica la squadra di Massimo Subbrero sarà a Teramo.