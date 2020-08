Arriva la Sampdoria. Il 5 alle 21

ALESSANDRIA - La Sampdoria sarà la prima avversaria dei Grigi. Due mesi dopo l'ultima partita al Moccagatta (con il Siena, per i playoff), lo stadio alessandrino ospiterà l'amichevole con i blucerchiati di Claudio Ranieri sabato 5 settembre, alle ore 21. Per la Samp sarà il debutto stagionale, tappa di avvicinamento al campionato. Per le disposizioni di prevenzione dei contagi, la partita sarà a porte chiuse.