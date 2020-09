Bargioni alla Juta per far conoscere "Il pezzo mancante"

ARQUATA SCRIVIA — Sabato 12 settembre il musicista e cantautore alessandrino Dado Bargioni porterà in scena il suo repertorio di brani inediti nello spettacolo “Dado Bargioni Quattro+”, accompagnato dai musicisti Andrea Negruzzo, Daniele Negro, Gege Picollo e Manuel Favaro. Il concerto si terrà ad Arquata Scrivia, negli spazi esterni del teatro della Juta (via Buozzi), a partire dalle 21.30.

Durante la serata il musicista alessandrino accompagnerà gli spettatori in un viaggio intimistico e delicato, proponendo brani del suo ampio repertorio e non solo. Bargioni ha scelto infatti proprio il palco della Juta per presentare il nuovo album in uscita, dal titolo “Il pezzo mancante”. Un’occasione unica dunque per gustare in anteprima sotto le stelle i nuovi brani del cantautore, in una atmosfera magica e rilassata. A impreziosire il repertorio originale di Dado Bargioni contribuiranno i musicisti Negruzzo, Negro, Picollo e Favaro, con arrangiamenti dal sound rhythm & blues e jazz.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno del teatro della Juta. Ingresso concerto: 10 euro. Prenotazioni al numero 345 0604219.