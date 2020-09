Terremoto: scossa di magnitudo 3 in valle Scrivia, poi a Novi

NOVI LIGURE, ORE 13.00 — Una seconda scossa di terremoto è stata registrata alle 12.21 di oggi nel territorio di Novi Ligure. La magnitudo è stata pari a 2,0 mentre l’epicentro – secondo i dati forniti dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – è stato individuato nei pressi della strada della Lomellina, al confine con il Comune di Gavi. Il sisma si è verificato a una profondità di 27 chilometri nel sottosuolo.

SERRAVALLE SCRIVIA — Una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 è stata registrata nella mattinata di oggi, venerdì 11 settembre, a Serravalle, in valle Scrivia. L’epicentro – secondo i dati forniti dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – è stato individuato nei pressi della località Bollina. Il sisma si è verificato a una profondità di 24,9 chilometri nel sottosuolo, alle 11.28 di oggi. La scossa è stata di lieve entità e non dovrebbe aver causato danni. Per fare un confronto, il peggior terremoto avvenuto negli ultimi anni in zona fu quello di Novi Ligure del 2003, con una magnitudo 4,8. L’altro ieri una scossa di modestissima entità (magnitudo 0,9, rilevabile solo dagli strumenti) si è verifica a Masone.