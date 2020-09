Cassano: un boato ha annunciato la fine dell’allarme bomba

CASSANO SPINOLA - Allarme cessato a Cassano Spinola, dove la bomba rivenuta da un rigattiere in una cantina di Gavazzana e portata ai carabinieri di Cassano Spinola è stata fatta brillare dagli artificieri dell’esercito arrivati in paese da Torino.

L’ordigno è stato avvolto in un sacco di tela e portato nel greto del torrente Scrivia, in zona Isola del Demanio, dove è stato fatto esplodere provocando un boato udito forte in paese. Ciò significa che era ancora carico e pericoloso se maneggiato da mani inesperte.

Via Arzani è stata dunque riaperta al transito di veicoli e pedoni nel tratto in prossimità della caserma dei carabinieri davanti alla quale era parcheggiato il furgone del robivecchi che ha trasportato l’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale da Gavazzana a Cassano Spinola.