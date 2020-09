Minaccia la moglie, poi scalcia e spinge i Carabinieri: arrestato

NOVI LIGURE - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un operaio 43enne del posto, con pregiudizi di polizia. L’arrestato, in evidente stato di alterazione derivante da abuso di alcolici, ha opposto resistenza alle operazioni di polizia, spintonando e scalciando i Carabinieri intervenuti in seguito alla richiesta pervenuta alla Centrale Operativa dalla moglie convivente, che segnalava di sentirsi minacciata dal marito. L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza del locale Comando Compagnia in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.