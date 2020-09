SemCup: Cartasegna - Balza coppia regina

TASSAROLO - Semcup al rush finale. A Colline del Gavi, nella penultima tappa prima della finale (9 ottobre, Villa Carolina), il lordo vincente è di Pietro Cartasegna e Raffaella Balza, con 20. Miglior netto per Salvatore e Alessandro La Grotta, con 27, piazza d'onore per Germana Calissano e Gabriella Depetro (25), terzo premio per Fabio Figini e Paolo Rinaldi (24). Poi Paolo Polidori - Enrico Blasi (24) e Maurizio Arnaldi - Stefano Aucello (24). Prima coppia mista Lorella Colombara - Alessio Podestà (23).

Giovedì 24 si gioca al Serravalle Golf Club, poi l'ultimo atto al circolo di Capriata d'Orba per la challenge che unisce golf e solidarietà, ideata e organizzata da Marco Semino.