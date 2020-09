Novi: 55enne tenta di rubare un'auto, arrestato in flagranza

NOVI LIGURE - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Novi Ligure hanno arrestato un pregiudicato 55enne italiano, sorpreso in flagranza di reato ieri sera mentre cercava di rubare un’autovettura parcheggiata nella pubblica via. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Novi ligure in attesa del processo con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria di Alessandria.