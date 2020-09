Tromba e organo, Pavese e Do in concerto a Santa Croce

BOSCO MARENGO — Il duo formato da Mauro Pavese alla tromba e da Alberto Do all’organo sarà protagonista sabato 26 settembre a Santa Croce a Bosco Marengo, per un appuntamento organizzato nell’ambito della 41esima stagione di concerti sugli organi storici della nostra provincia.

Il programma inizierà alle 17.00 con il celeberrimo brano di Jeremiah Clarke “The Prince of Denmark’s March”, scritto nel 1699, conosciuto anche con il nome di “Trumpet Voluntary”, scritto in onore del principe di Danimarca Giorgio, marito della futura regina Anna e fratello del re di Danimarca Cristiano V.

Sempre per tromba e organo si potranno ascoltare la Suite in re maggiore di G.F. Haendel, una Sonata da Concerto di Telemann che nell’organico prevedeva il quartetto d’archi e la tromba obbligata, e il concerto BWV 595 che Johann Sebastian Bach trascrisse di proprio pugno dall’originale di Giovanni Ernesto di Sachs-Weimar. Non mancheranno i brani per organo solo, una Toccata del grande compositore olandese J.P. Sweelinck e alcune “Canzoni” di Frescobaldi e del suo maestro Luzzasco Luzzaschi.

Mauro Pavese, brillantemente diplomato in tromba presso il conservatorio Vivaldi di Alessandria con il maestro Luigi Sechi, ha proseguito gli studi con il maestro Pierre Thibaud (prima tromba solista dell’Opera di Parigi). Dal 2007 ricopre il ruolo di prima tromba nell’orchestra Bruni di Cuneo.

Alberto Do ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 7 anni e si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Vivaldi, nella classe di organo e composizione organistica della professoressa Letizia Romiti. Ha collaborato con importanti gruppi vocali e strumentali e ha partecipato a numerosi festival nazionali. Dal 2010 è titolare dell’organo Mascioni presso il santuario della Madonna della Guardia a Tortona.