Contenitori di vetro, nei bar scatta il divieto di vendita

NOVI LIGURE — Per almeno tre mesi a Novi Ligure i locali non potranno vendere bevande in contenitori di vetro, a meno che non vengano consumate sul posto. Dal 5 ottobre, infatti, sarà in vigore un’ordinanza del Comune che prevede il divieto dalle ore 21 di ciascun giorno fino alle del giorno successivo. L’ordinanza interessa tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro e scadrà solo il 31 dicembre (ma potrebbe essere rinnovata).

Sarà possibile somministrare o consumare bevande in vetro solo all’interno dei locali e dei dehor. Ovviamente sarà possibile vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine. «L’obiettivo – dicono dall’amministrazione comunale – è quello di contrastare l’abbandono di contenitori di vetro lungo le pubbliche vie, fenomeno che rappresenta potenzialmente possibili fonti di pericolo in caso di rottura, oltre a causare disturbo alla quiete pubblica e situazioni di degrado del decoro urbano».

Intanto in città è terminata l’installazione di 26 nuove telecamere che vanno a migliorare il sistema di video sorveglianza. Attualmente l’impianto è in fase di collaudo e diventerà pienamente operativo dalla prossima settimana. Grazie alle nuove telecamere il sistema avrà oltre 40 punti di osservazione per un controllo più capillare del territorio, in particolare in alcuni punti nevralgici quali gli accessi in città, il centro storico e diverse zone periferiche.