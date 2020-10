Massa, pronta la squadra che governerà Gavi

GAVI — Pronostici rispettati a Gavi, con il sindaco Carlo Massa che mercoledì pomeriggio ha firmato il decreto di nomina degli assessori. In tempi piuttosto rapidi, il medico 70enne ha formato la squadra che lo affiancherà nei prossimi cinque anni di governo della città.

Vicesindaco sarà, come si era intuito alla vigilia delle elezioni, l’imprenditore Valerio Alfonso, 69 anni, presidente della Prisma Impianti di Basaluzzo e creatore del progetto turistico "Il sentiero della val Lemme". Alfonso ha ricevuto le deleghe a Lavori pubblici, Turismo, Sviluppo del territorio e Gestione dei rifiuti.

Mario Compareti, insegnante, 60 anni, già a capo dell’opposizione nel precedente mandato, avrà competenza su Welfare e Urbanistica.

Due le donne in squadra: Francesca Regoli, 49 anni, restauratrice, si occuperà di Politiche culturali, mentre la 68enne Carla Poggi, insegnante in pensione, ha ricevuto le deleghe a Pubblica istruzione e Servizi sociali. Poggi, candidata con la lista di "SìAmo Gavi", non è riuscita a entrare in consiglio per il numero insufficiente di preferenze, ma Massa l'ha inserita in giunta come assessore esterno. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Bilancio e Sport.

La formazione del nuovo consiglio comunale, salvo rinunce, è stata stabilita già all’indomani delle elezioni. Nell’assise cittadina, per la maggioranza, entreranno con la lista “SìAmo Gavi” Gianluca Griffò, Valerio Alfonso, Alberto Gastaldo, Mario Compareti, Davide Persegona, Regoli Francesca, Monica Dameri e Rita Semino, oltre al sindaco Carlo Massa. Per l’opposizione di “Gavi nel cuore” ci saranno Enrico Gualco, Alessandro Pestarino, Stefano Rabbia e Nicoletta Albano (quest’ultima eletta di diritto). La prima riunione si terrà sabato 10 ottobre alle 10.30.

Intanto il neo sindaco ha già ricevuto una richiesta di incontro da parte di Francesco Arecco, l’avvocato 43enne che sembrava intenzionato a candidarsi alle scorse elezioni. Il creatore del gruppo di lavoro “Un po’ di cura per Gavi” ha scritto a Massa chiedendo un un incontro per cominciare a collaborare, lo spazio su un muro pubblico per una bacheca per i gaviesi che vogliano comunicare fra loro. Arecco ha chiesto inoltre che i consigli comunali vengano trasmessi online, «affinché tutti possano assistere alle decisioni, anche da casa».