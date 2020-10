Lite in famiglia fa individuare il pusher

ARQUATA SCRIVIA — Una chiamata al 112 provocata da una lite in famiglia ha permesso di individuare uno spacciatore. È successo ad Arquata Scrivia, dove i carabinieri sono intervenuti di notte nell’abitazione di un 48enne. Chiamati sul posto per una lite in famiglia, i militari hanno trovato in casa dell’uomo, disoccupato e con pregiudizi di polizia, quattro piante di marijuana. Il 48enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un’altra indagine ha invece portato i carabinieri a denunciare un 47enne spagnolo. L’uomo, un operaio in transito in Italia per motivi di lavoro, aveva effettuato alcuni acquisti all’Iper di Serravalle Scrivia, utilizzando una carta di credito rubata a una alessandrina. I militari hanno identificato l’uomo grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, suffragate dall’individuazione fotografica dell’individuo ripreso, il 47enne è stato identificato e denunciato per l’indebito utilizzo della carta.

Infine due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza: si tratta di un 27enne italiano e di un albanese di 41 anni.