Festival delle Conoscenze, ci sono Cottarelli e Quirico

NOVI LIGURE — Prenderanno il via con Carlo Cottarelli e Stefano Quirico gli appuntamenti del Festival delle Conoscenze, organizzato dalla Fondazione Acos per la cultura. Dopodomani, giovedì 8 ottobre alle 10.00, il museo del ciclismo di viale dei Campionissimi a Novi Ligure ospiterà la conferenza “Storia dell’idea di Europa: integrazione, fallimenti e prospettive”. L’incontro con il docente dell’Università del Piemonte Orientale sarà dedicato in particolar modo alle scuole.

Sempre giovedì al museo, ma alle 18.00, sarà poi la volta di una doppia conferenza aperta al pubblico. Carlo Cottarelli – economista, già commissario per la spending review e presidente del consiglio incaricato – parlerà di “Unione Europea: dall’austerità al sostegno economico”. A seguire ci sarà Quirico con “L’Europa alla ricerca di un’identità”. Gli interventi saranno introdotti e moderati da Maria Elisabetta Lanzone, docente all’Università di Padova.

A causa delle limitazioni imposte per il coronavirus, i posti disponibili sono solo 100: è necessaria la prenotazione da effettuarsi entro domani, mercoledì 7 ottobre, a questo link. A esaurimento dei posti prenotabili verrà allestito una sala adiacente presso il centro fieristico con la proiezione dell’evento. La conferenza sarà anche in diretta sul canale Youtube “Gruppoacos”.