Biblioteca e polizia municipale: nuovi orari e servizi

NOVI LIGURE — Il tempo (atmosferico) cambia e la biblioteca civica di Novi Ligure deve dare l’addio al chiostro, in cui durante la parentesi estiva erano stati trasferiti i servizi. Ora nella struttura di via Marconi 66 riapriranno in parte le sale del piano superiore.

Saranno attivi i consueti servizi di prestito e sarà consentito, rispettando le ormai note norme igieniche, l’accesso agli scaffali. Nei corridoi sono stati predisposti tavoli singoli per lo studio in sede. Al momento non è ancora disponibile la consultazione e la lettura di riviste e quotidiani e l’accesso alle postazioni internet.

Cambiano anche gli orari: la biblioteca sarà aperta martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 15.00 alle 18.30 mentre il mercoledì, venerdì e sabato solo al mattino sempre dalle 9.30 alle 12.30.

Continua invece a rimanere attivo il servizio “Libri al volo” che consente di prenotare telefonicamente o via mail i libri desiderati e ritirarli direttamente senza code e attese (info 0143 76246, email biblioteca.librialvolo@comune.noviligure.al.it).

Novità anche per il comando della polizia municipale. L’ufficio Contravvenzioni sarà aperto al pubblico lunedì e venerdì (dalle 9.00 alle 12.00) e mercoledì (dalle 14.00 alle 18.00). L’ufficio del Traffico sarà aperto lunedì e venerdì (dalle 9.00 alle 12.00) e mercoledì (dalle 14.30 alle 17.00). Tutti gli altri uffici riceveranno il pubblico previo appuntamento. Gli accessi saranno contingentati (una persona alla volta, munita di mascherina).