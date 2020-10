Insulti e minacce al vicino di 97 anni e alla badante: coniugi denunciati

STAZZANO - I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno denunciato per porto abusivo di arma un 47enne di Paderna, con precedenti di polizia. L’uomo, fermato in seguito a una lite con un’altra persona e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama della lunghezza di circa 11 centimetri. L’arma è stata sequestrata.



I Carabinieri di Cassano Spinola, al termine degli accertamenti, hanno denunciato due coniugi di 69 e 55 anni resisi responsabili del reato di atti persecutori in concorso tra loro nei confronti del vicino di casa 97enne e della sua badante. Per mesi hanno posto in essere condotte vessatorie consistenti in continui insulti e minacce che hanno ingenerato nelle vittime un profondo stato d’ansia.

I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno denunciato per danneggiamento aggravato di un’autovettura un 40enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, tossicodipendente e con numerosi pregiudizi di polizia, per avere infranto con una pietra tre vetri di una macchina in sosta, successivamente risultata di proprietà di un connazionale residente in città. Gli accertamenti e le indagini hanno consentito, anche grazie all’esame dei filmati degli impianti di videosorveglianza comunali, di identificare l’autore del reato.