Coronavirus, ancora stop alle lezioni ad Arquata e Serravalle

ARQUATA SCRIVIA — Scuole chiuse ad Arquata Scrivia per due casi di coronavirus. Il preside Andrea Botto ha deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani, lunedì 19 ottobre, alle elementari e alle medie. Venerdì sera l’Asl di Alessandria ha comunicato che un alunno delle elementari e uno delle medie sono risultati positivi al Covid-19: i due, asintomatici, sono stati presenti a scuola fino a mercoledì 14 ottobre. Lo stop alle lezioni in presenza – che saranno sostituite dalla didattica a distanza – servirà a sanificare i locali.

Sempre nella giornata di domani, lunedì, la scuola dell’infanzia osserverà un orario ridotto (dalle 8.00 alle 13.00) per l’indisponibilità della mensa: la sala infatti viene utilizzata, anche se in orari diversi e previa igienizzazione dei locali tra i due turni, dalla classe frequentata da uno degli alunni risultato positivo.

Anche a Serravalle Scrivia le scuole medie “Martiri della Benedicta” rimangono chiuse: avrebbero dovuto riaprire domani dopo una settimana di stop alle lezioni, ma il preside Carlo Oneto è stato costretto a rimandare il ritorno alla regolarità. Non è ancora arrivato l’esito dei tamponi eseguiti sugli insegnanti, che quindi rimangono in quarantena. Inevitabile a questo punto il proseguimento dei corsi con la didattica a distanza. Salvo ulteriori problemi, la scuola dovrebbe riaprire mercoledì 21 ottobre.

Nel frattempo sono cambiate le linee guida per la gestione dei casi di positività a scuola. Fino a oggi, in presenza di un alunno positivo, compagni di classe e insegnanti venivano posti in isolamento fiduciario e sottoposti a tampone. Da ora in poi, invece, saranno posti in quarantena per 14 giorni e saranno sottoposti a tampone solo in presenza di sintomi.