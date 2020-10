Donazione sangue, appuntamento in piazza con la Croce Rossa

BASALUZZO — Domani, domenica 25 ottobre a Basaluzzo, dalle ore 8.00 in piazza del mercato, avrà luogo un pubblico prelievo di sangue organizzato dalla Croce Rossa. La carenza di sangue negli ospedali si sta facendo sentire e mai come in questo periodo storico se ne percepisce il bisogno. Proprio per tale ragione per la seconda volta quest’anno a Basaluzzo si terrà questo evento.