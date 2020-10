L'Outlet non rinuncia agli sconti "middle season"

SERRAVALLE SCRIVIA — Nonostante l'ordinanza del presidente della Regione Piemonte che impone la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, al Serravalle Outlet sono iniziati i saldi di mezza stagione, che offrono sconti fino al 50% e grandi occasioni nei negozi aderenti, da lunedì a venerdì. Un’iniziativa pensata per offrire un servizio in più ai i visitatori del più grande outlet d’Italia. Le offerte sono proposte fino al 6 novembre.

L'orario di apertura va dalle 10 del mattino alle 8 di sera. Il centro sarà chiuso sabato e domenica e tutte le attività di ristorazione abbasseranno le saracinesche alle 18, come da decreto nazionale.

Un occhio al grande affare e uno alla sicurezza: nella cittadella dello shopping di marca a prezzi accessibili sono applicate tutte le misure per garantire la salute di visitatori e dipendenti, come la misurazione della temperatura all’ingresso, l’obbligo di indossare la mascherina, la presenza di disinfettante per le mani in ogni negozio e negli spazi comuni, percorsi separati in entrata e in uscita.